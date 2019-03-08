Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Muğla
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır
üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulundu.
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesinde öğrencilere çorba ikramında bulunan Hıdır'ı çorba kasesiyle gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hıdır, çorba dağıtımının sadece bu hafta değil, önümüzdeki hafta da süreceğini belirterek, ikramların hafta içi beş gün sabahları devam edeceğini duyurdu. Sabah
erken saatte dersi olan öğrencilerin çoğunun kahvaltı yapacak vakit bulamadığı dile getiren Hıdır "Kahvaltı muhakkak her yaştaki insanımız için önemli. Ancak öğrenciler için çok daha önemli, Muğla'nın kodlarında paylaşmak var. Daha önceleri yapılan fakat birdenbire vazgeçilen uygulama bizler için oldukça değerli." dedi.
Göreve gelmeleri halinde öğrencilere hafta içi her sabah çorba ikramında bulunacakları sözü veren Hıdır, " Bugün "ikram" diyoruz. 1 Nisan
'dan itibaren inşallah belediyenin, gönül belediyeciliğinin bir gereği, bir ödevi diyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler de Mehmet Nil Hıdır'a ikramları için teşekkür etti.
Güncel
Kaynak: AA