Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Bayburt
Belediye Başkan adayı Fatih Yumak
, projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Yumak, kentte görev yapan medya temsilcileriyle bir otelde bir araya gelerek, projelerinin detaylarını anlattı.
AK Parti iktidarları sürecinde Bayburt'un önemli hizmetler aldığını belirten Yumak, gelecek dönemde de devam edecek bu yatırımlarla temel amaçlarının Bayburt'a tersine göçü başlatabilmek olduğunu söyledi.
Yumak, Bayburt için yaptıkları bütün projelerin kente değer katmanın yanında istihdam da sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu dönemde yaptığımız bütün projelerimizin temel amacı bu. Bayburt'ta iş ve AŞ sorununu çözmek, Bayburt'un potansiyelini geliştirmek. Bayburt'ta doğan hiçbir kardeşimizin işsizlikten dolayı burayı terk etmemesini sağlamak ve tersine göçü başlatmak. İnanıyorum önümüzdeki süreçte işsizlikten dolayı şehir dışına göçen kardeşlerimizin tekrar Bayburt'a dönüşünü AK Parti iktidarının yerelde de devam etmesi, projelerin ve hizmetlerin hiçbir şekilde aksamaya uğramaması sayesinde gerçekleştireceğiz."
Toplantıya AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat
, Merkez
İlçe Başkanı Resul Kaya, Kadın Kolları Başkanı Dilek Atamer, Gençlik Kolları Başkanı Osman Durğut ile belediye encümen üyesi adayları katıldı.
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Kaynak: AA