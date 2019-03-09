Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, "Her seçim önemlidir, bu seçim özellikle çok önemlidir." dedi.
Samancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış
'la Beyşehir
'de av tüfeği üretimi yapılan Huğlu
Mahallesi'nde seçim çalışmalarına katıldı.
Cumhur İttifakı'nın Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
ve partililerin Huğlu'da yürüttüğü seçim çalışmalarına katılan Milletvekili Samancı
, mahalle sakinlerinden 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayına destek istedi.
31 Mart seçimlerinin önemine değinen Samancı, "Çünkü bu seçim oldukça önemli ve ehemmiyetli. Bizler her mikrofonu elimize aldığımızda her zaman şunu söylemişizdir, her seçim önemlidir, bu seçim özellikle çok önemlidir demişizdir. Şöyle bir şey var gerçekten; yakın tarih olduğu için söylüyorum, 2011 yılından sonra yapılan her seçim Türkiye
'nin doğrudan doğruya kaderini etkileyecek olan seçimlerdir. O yüzden önümüzdeki süreç içerisinde inşallah hep birlikte, düşüncemiz ve fikirlerimiz ne olursa olsun, devletimizin ve milletimizin bekası adına inşallah Cumhur İttifakı'nda birlikte birleşelim." dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2017'i yakalayabilmesinde ve verdiği beka mücadelesinde bu birlikteliğin bizim için kıymeti harbiyesi çok büyük. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim; birinci TOKİ'yi yapan, ikinci TOKİ'yi de yapar. Bizim bir önemli özelliğimiz var. Biz bunu siyasi hareket olarak çok önemsiyoruz. Biz sizlerle gönlümüzü açarak konuşmayı biliyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. İşte bu TOKİ meselesinde de olduğu gibi her şeyi şeffafça konuşmalıyız. Biz bir çanağın içerisinde bir avuç insanız. CHP
"lisi, MHP
'lisi, AK Partili'si hep birlikte ve bir aradayız. ve hepimizin hedefi, gayesi aynI Güzel bir Huğlu, iyi bir Huğlu, daha yaşanabilir, müreffeh bir Huğlu."
Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da, konuşmasında, gönül belediyeciliği ile birlikte yeni dönemde halkın belediye başkanlığı dönemini başlatacaklarını belirtti.
Daha sonra Gülay Samancı ve beraberindekiler Huğlu'daki faaliyet gösteren silah fabrikaları ve esnafları ziyaret ederek mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi.
Güncel
Kaynak: AA