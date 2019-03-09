Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.Soluk, ilk olarak kent meydanı yapılacak alanda inceleme yaptı. Soluk, daha sonra Zara Belediyesi tarafından açılacak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki tadilat çalışmalarını inceledi.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Soluk, "Geçtiğimiz yıl altyapısına başlanılan ve sosyal tesis kısmı yapılan kent meydanı için bakanlıktan proje onaylandı. Proje kapsamında eski Gazi İlkokulu binası yerine amfi tiyatro yapılarak büyük bir festival alanı ortaya çıkarılacak. Projenin yeşil alan, saat kulesi, süs havuzları ile de meydan ilçeyi ortaya çıkaracak." dedi.Soluk'a, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve kurum amirleri de eşlik etti.