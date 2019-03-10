Yerel Seçimlere Doğru

MHP
Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili
Muhammed Levent Bülbül, Taraklı
ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında yürütülen seçim çalışmalarına katıldı.
Taraklı'da esnafı ziyaret eden Bülbül, Cumhur İttifakı MHP Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı
ile Sakarya Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem Yüce
'ye destek istedi.
Bülbül'e, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya
Akar, AK Parti
Taraklı İlçe Başkanı Erdal Özen
, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ile Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkahraman eşlik etti.
Sakarya, Taraklı, MHP, Güncel
Kaynak: AA