Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu
Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
, "AK Parti belediyecilikte markadır. Belediyecilik bizim işimizdir." dedi.
Seçim çalışması kapsamında İskilip Sorgun
Köyü Derneği'ni ziyaret eden Metin, burada yaptığı konuşmada, Bolu'da yaşayan Sorgunlulara belediyecilik anlayışını ve projelerini anlatarak, soruları yanıtladı.
Katılımcılık, eşitlik, şeffaflık gibi ilkelerini tek tek anlatan Metin, Türkiye
'de ulusal kalkınmanın yerelden başlayacağını belirterek, "AK Parti belediyecilikte markadır. Belediyecilik bizim işimizdir. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile her şeyden haberiniz olacak." diye konuştu.
Ziyarette Metin'e 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert
de eşlik etti.
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Kaynak: AA