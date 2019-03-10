Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Yenice
Belediye Başkan adayı Coşkun Güven
, projelerini düzenlediği etkinlikle tanıttı.
AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, AK Parti Karabük
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, AK Parti Genel Merkez
Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de katılımıyla tanıtımın yapılacağı toplantı salonuna kadar yürüdü.
Coşkun Güven, tezahüratlar arasında projelerini slayt gösterisi eşliğinde tanıttı.
Ünal, Güneş, Ceylan ve Altınöz, burada yaptıkları konuşmalarda partinin çalışmaları ve politikaları ile hizmetleri anlattı.
Güven ise konuşmasında projelerini tek tek hayata geçirme sözü verdi.
Yenice, Coşkun Güven, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA