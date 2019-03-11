Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karaman
Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
, şehrin marka değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceklerini, turizm ve tanıtım planlamasıyla Karaman'ın markalaşacağını bildirdi.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, uzun çalışmalar sonrası hazırladıkları projeler arasında tarihi ve kültürel zenginliğiyle Türkiye
'nin en önemli şehirlerinden olan Karaman'ın, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve turizm değerinin arttırılmasının yer aldığını belirtti.
Karaman'ı markalaştıracak projeler hazırladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin Annesi Mümine Hatun, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey
, Kaptan-ı Derya Piri Reis
, Şark Fatihi Kazım Karabekir
gibi tarihi açıdan birçok önemli şahsiyete ev sahipliği yapan Karaman'ımız Türk dilinin Anadolu'da destanlaştığı yerdir. Karaman, Karamanoğullarına başkentlik yapmış bir şehir olarak tarihi bakımdan da oldukça önemlidir. Karaman olarak tarihi eserlerimiz ve doğal zenginliklerimizle birlikte büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu bağlamda eşsiz turizm değerimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak çalışmalar yapılacak. Türk Dil Bayramı
'nın tüm kurumların ve halkın geniş katılımı sağlanarak Türk dünyası ile bütünleşecek şekilde ele alınacağı çalışmalara, projelere belediye olarak öncülük edilecek."
Karaman, Güncel
Kaynak: AA