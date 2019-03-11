Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Edirne
Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Uymaz, çalışmaları kapsamında esnaf ve kurum ziyaretleri yapıp projelerini anlattı.
Edirne'deki sorunların çözümüne yönelik projeler hazırladıklarını belirten Uymaz, altyapı sorununu 3 yıl içinde çözmeyi taahhüt ettiklerini dile getirdi.
Edirne'nin geleceği için çalıştıklarını aktaran Uymaz, "Edirne'nin en büyük sorunu altyapıdır. Altyapı sorununu çözüme kavuşturmadan hiçbir sorunu çözemezsiniz. Yılların ihmal edilmişliği, yılların birikimi artık Edirne'de çığ gibi büyümüş durumda. Vatandaşlarımız altyapı sorunundan bahsediyor, suların içilemez olmasından bahsediyor, suların akmamasından, aksa bile tazyikli olarak akmamasından bahsediyor. Edirneli musluğundan akan suyu içecek. Edirne, modern şehirlerin yıllar önce ulaştığı bu refaha bizim dönemimizde ulaşacak. Söz
veriyorum. 3 yıl içerisinde Edirnemiz'in altyapı ve içme suyu sorununu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Uymaz'a çalışmalarında AK Parti Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.
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Kaynak: AA