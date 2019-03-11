Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Esnafları ziyaret eden Kaya, yaptığı açıklamada, kamuoyuyla paylaştığı projelerinin Safranbolulu vatandaşlar tarafından benimsendiğini söyledi.Safranbolu'nun 50 yılını garanti altına alacak projelerle hizmete hazır olduklarını ifade eden Kaya, "Tüm teşkilatımızla birlikte ev ziyaretlerimize de devam ediyoruz. Kapısını çaldığımız vatandaşlarımıza projelerimizi, bu projeleri hep birlikte el birliğiyle yapacağımız anlatıyor, aldığımız olumlu tepkiler ve destekle çok daha azim ve şevkle çalışıyoruz." diye konuştu.Elif Köse'den ziyaretlerMillet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, Safranbolu sanayi esnafını ziyaret etti.İlçedeki bazı okulları da ziyaret eden Köse, kendisinin ve ekibinin seçilmesi durumunda bu görevi layıkıyla yapacağını belirtti.Köse'ye ziyaretlerinde CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ve partililer eşlik etti.Fatma Danışman'dan ziyaretlerMHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, seçim çalışmalarına devam ediyor.Esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Danışman, halk tarafından sevgiyle karşılandıklarını kaydetti.Halkın kendisi ve ekibine büyük bir teveccüh gösterdiğini vurgulayan Danışman, son güne kadar çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.