Yerel Seçimlere Doğru

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan
, Mersin
'in merkez Akdeniz
ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Elvan, kentteki programı kapsamında Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti
'nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak
ile merkez Akdeniz ilçesini gezdi.
İlk olarak Mersin Serbest Bölgesi'ni ziyaret eden Elvan, hem fabrikaları gezerek işletmecilerle görüştü hem de işçilerle sohbet etti.
Elvan, öğle yemeğini birlikte yediği işçilerin sorunlarını ve taleplerini de dinledi.
Sonrasında bakliyatçılar sitesinde açık hava toplantısı düzenleyen Elvan, kente yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı ve Gültak'a destek istedi.
Elvan, programının devamında mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.
Güncel
Kaynak: AA