Yerel Seçimlere Doğru

KOCAELİ(AA) - Cumhur İttifakı'nın AK Parti Darıca
Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık
, gençlerle çay sohbetinde bir araya gelerek, projelerini anlattı.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır
ile İstasyon Caddesi'nde gençlerle buluşan Bıyık, projeleri hazırlarken, gençlerin istek ve taleplerini de dikkate aldığını söyledi.
AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren gençlerin fikirlerine her zaman değer verdiğini vurgulayan Bıyık, "Biz de aynı şekilde Darıca'da yaşayan gençlerimizin düşüncelerini, fikirlerini önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tahir Büyükakın
ile hayata geçireceğimiz projelerin merkezinde gençler olacak. Gençler bizim geleceğimiz ve biz gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.
-"Gençlik Kampı projesini hayata geçireceğiz"
Bıyık, mahallelerde çok amaçlı spor salonları yaparak, gençlerin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine imkan sağlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Devam eden iki spor salonunu kısa sürede tamamlayarak, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devredilen askeri alanda Büyükşehir ile çok güzel bir gençlik kampı projesini hayata geçireceğiz. Bu konuda siz gençlerin de fikir ve görüşlerini dinleyeceğiz. Gençlerin beklentilerini karşılamak için istişare içinde olacağız. Gençlerin bakış açılarına, vizyonlarına ihtiyacımız var. Bu nedenle gençlerin her zaman yanında olacağız."
Milletvekili Sami Çakır da gençlere yönelik projelerle önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, gençlerden 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye destek istedi.
Politika
Kaynak: AA