Yerel Seçimlere Doğru

Millet İttifakı'nın CHP
'li Safranbolu
Belediye Başkan Adayı Elif Köse
, seçim çalışmaları kapsamında kuaförlerle bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Köse, "Öncelikle hepinize katılımlarınızdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler çıktığımız bu yolda Safranbolulular tarafından büyük ilgi ve teveccüh ile karşılandık. Yaptığımız her çalışmada, bizim arkamızda 'Safranbolulular' var diyebilmek gurur ve onur verici. Sizlerin de destekleriyle belediye başkanı olduğum takdirde cinsiyeti, dini, dili fark etmeksizin herkese eşit şekilde davranacağıma, ortak akıl ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yöneteceğime söz veriyorum." ifadesini kullandı.
Toplantıya, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
ve partililer katıldı.
Güncel
Kaynak: AA