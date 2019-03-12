Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Eflani
ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Ünal, Belediye Başkanı ve AK Parti Eflani Belediye Başkan Adayı İbrahim Ertuğrul
'a destek istedi.
Seferler köyünde de köylülerin sorunlarını dinleyen Ünal, ziyaretlerinde ilçeye yapılan ve yapılacak hizmetlerden bahsetti. Eskipazar
ilçesine ziyarette bulunan Niyazi Güneş de ilçe merkezinde esnaf ile görüştü.
Belediye Başkanı ve AK Parti Eskipazar Belediye Başkan Adayı Mustafa Yarkan
'a destek isteyen Güneş, ilçeye uygulanacak projeleri anlattı.
Sandık görevlileriyle toplantı
AK Parti Karabük Merkez
İlçe Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlileriyle toplantı yaptı.
İlçe Teşkilat Başkanı Bayram Aktaş
, Vali Nafiz Kayalı
Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda, sandık görevlilerinin seçim günü çok iyi çalışması gerektiğini belirterek, "Bizlere seçimi kazandıran oylar kadar, oylarımıza sahip çıkan sandık görevlisi arkadaşlarımızın görevlerinde gösterdikleri hassasiyettir." ifadesini kullandı.
AK Parti Merkez İlçe Seçim İşleri Başkanı Nurullah Özen de "Sandık görevi sıradan bir görev değildir. Üzerimizdeki sorumluluk çok büyüktür. Sadece hakkı teslim etmek ve adil bir seçim olması için çaba gösterin. Sandığı namus olarak görmenizi istiyoruz. Vatandaşların oylarına sahip çıkmak için gayret gösterin." değerlendirmesinde bulundu. Uysal
, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
, seçim çalışmaları kapsamında Şirinevler
Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.
Seçmenlerin beklenti ve taleplerine kulak veren Uysal, Karabük'te yeni başlangıçlar ve yeni atılımlar gerçekleştirebilmek için 31 Mart seçimlerinde destek talebinde bulundu.
Uysal, "AK Parti'ye destek olmak demek, bizim bu halk için hizmetkar olmamız demek. Karabük için el ele, yürek yüreğe verecek ve inşallah hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.
Uysal, daha sonra Fevzi Fırat
Caddesi esnafını da ziyaret etti.
Kaya, "Safranbolu
olarak bizler kocaman bir aileyiz"
AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Safranbolu olarak bizler kocaman bir aileyiz. 31 Mart'tan sonra bu büyük aile el ele, gönül gönüle çok büyük başarılara imza atacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ülkeye getirdiği insan odaklı belediyecilik anlayışının tam da bu noktada devreye girdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:
"Bizler ailenin kutsallığına inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. Gelenek ve göreneklerimize sonuna kadar bağlıyız. Buradan yola çıkarak ilçemiz, Osmanlı kültürünü ülkemizde en iyi yansıtan, yardımsever, misafirperver, çevresine saygılı insanların yaşadığı bir kent. Bu kent, aile ve birlik olmanın, inanmanın ne demek olduğunu iyi bilir. Bizler de Safranbolu olarak hiçbir farklı görüşü ayırt etmeden büyük bir aile olduğumuza inanıyoruz. Çünkü biz Safranboluyuz" sözlerine yer verdi.
Güncel
Kaynak: AA