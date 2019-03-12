Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, Türkiye Kamu-Sen Karabük şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Vergili, kentte başkan olarak 10 yıldır görev yaptığını ifade ederek, çalışmalarını anlattı.Yeniden aday olduğunu ve hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Vergili, katılımcılara projelerinden bahsetti.Etkinliğe, sendikaların genel başkanı, başkan yardımcıları, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Mustafa Turgut Cengiz ve sendikaların üyeleri katıldı.Esnaf ziyaretiVergili, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti de yaptı.Kurtuluş Mahallesindeki esnafla sohbet eden Vergili, istekleri dinledi, yeniden seçilmesi halinde uygulayacağı projeleri anlattı.Vergili'ye MHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.