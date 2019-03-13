Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhur İttifakı'nın Beyşehir
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
, yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenledikleri toplantıda Beyşehir'de yaşayan Selki
Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Samancı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Üzeyir Yaşar'a tam destek beklediklerini belirterek, gördükleri teveccühten dolayı çok büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını, bu tablonun sandığa yanmasını da görmenin en büyük istekleri olduğunu söyledi.
Beyşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar da, belediye başkanı seçilmesi halinde yeni dönemde ilçeye kazandıracağı hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi. Göle
yapılacak arıtma tesisileri
Konuşmasında, Beyşehir Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara da değinen Yaşar, Huğlu
, Üzümlü
, Üstünler
ve Gencek
mahalleleri bölgesinde göle sanayi atıklarının arıtılmadan bırakılmasının önüne geçmek üzere kurulması planlanan iki ayrı arıtma tesisine yönelik faaliyetlere dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un talimatıyla başlatılan girişimle bölgedeki 4 farklı noktada çalışma başlatıldığını vurgulayan Yaşar, kurulacak arıtma tesislerinin yerleri ile ilgili keşfin tamamlandığını, Üzümlü ve Üstünler ile Huğlu ve Gencek bölgesini kapsayacak şekilde iki arıtma tesisinin yakında bakanlığın desteğiyle KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılacağını belirtti.
belediye başkan adayı, Üzeyir Yaşar, Beyşehir, Güncel
Kaynak: AA