Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, "Çubuk bizim sevdamız. Bu uğurda çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak şekilde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." dedi.Demirbaş, seçim çalışmaları kapsamında beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya ve partililerle Cumhuriyet, Dumlupınar, Aşağı Çavundur, Yenice ve Yiğitli mahallelerini ziyaret etti.Vatandaşlarla görüşen Demirbaş, projelerini anlattı, seçimde destek istedi.Demirbaş, seçim çalışmalarını yürütürken vatandaşlara seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi verdiklerini söyledi."Çubuk bizim sevdamız. Bu uğurda çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak şekilde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." diyen Demirbaş, şunları kaydetti:"Çok şükür ilçe başkanlığımız döneminde hükümetimizin desteğiyle ilçemize yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın büyük teveccühünü kazandık. Bu nedenle de her gittiğimiz mahallede ve her çaldığımız kapıda çok iyi bir şekilde karşılanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın büyük desteklerini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Dün olduğu gibi bugün de tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Milletimizin teveccühü ile Çubuk için ekibimle çalışmaya hazırım. Tüm proje ve çalışmalarımı halka rağmen değil, halk için ortak karar alarak yapacağım."