Yerel Seçimlere Doğru

Keşap
Belediye Başkanı ve AK Parti
Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür
, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Emür, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların istek ve sorunlarını dinledi.
Emür, mahalle muhtarlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek, "Muhtarlık hem vatandaşına hem devletine yakın ilk kurumdur. Gösterdiğiniz bu cesaretten dolayı hepinizi kutluyorum. Sonuçta bu bir hizmet yarışıdır. Herkes mahallesinde yaşayan halkına daha iyi hizmet verebilmek için bu yarışa giriyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazanan Keşap olsun." dedi.
Emür, aday olan mahalle muhtarlarına yerel seçimler için başarı dileğinde bulundu.
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Kaynak: AA