Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Ereğli Belediye
Başkan Adayı Erol Şahin
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Şahin, Belen
Sanayi Sitesi esnafını ziyaretinde, adaylığının açıklanması sonrası çalışmalara gece gündüz devam ettiklerini söyledi.
İlçede en büyük sorunun istihdam ve ekonomi olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:
"Biz esnafımızın da sanayicimizin de tüccarımızın da her zaman yanındayız. Sorunlarının çözümü, yeni istihdam alanlarının oluşturulması bizim asli görevimiz olacaktır. Bugüne kadar belediye yönetimi küçük ve orta ölçekli işletmelerden tutun da en büyük sanayiciye kadar destek vermedi. Tam aksine esnaf ve sanayici baskı altında tutuldu. Biz yeni bir süreci hep birlikte başlatacağız."
Şahin daha sonra esnafın sorunlarını dinledi.
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Kaynak: AA