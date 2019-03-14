Yerel Seçimlere Doğru

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Taşova İYİ Parti ve Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Özgür Özdemir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi sanayi esnafını ziyaret ederek projelerini anlattı.Özdemir, sanayi sitesinde yer alan bütün iş yerlerini tek tek dolaşarak hem destek istedi, hem esnafların sorunlarını dinledi.Sanayi esnafının gösterdiği ilgiden mutluluk duyduğunu ifade eden Özdemir, "Sanayi sitesindeki sorunları çok iyi biliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. 31 Mart'tan sonra bizlere Allah'ım görevi layık görür, sizler de oylarınızla destek verirseniz sizlerin yaşamış olduğu sorunların çözüme kavuşması adına sizlerle birlikte var gücümüzle çalışacağız." dedi.