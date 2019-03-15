Yerel Seçimlere Doğru

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MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile il yönetimi, Havza'da ziyaretlerde bulundu.Karapıçak, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hami Korkmazlı, il başkan yardımcılar ve İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ile ilçede yayın yapan Havza 25 Mayıs ve Havza'nın Sesi gazeteleri ve Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şubesi Havza temsilciliğini ziyaret etti.Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Havza temsilcisi Kasım Yahşi ve yönetimiyle bir araya gelen MHP heyeti, Cumhur İttifakı ile Samsun'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Karapıçak, "Geçmişte yaşanan mağduriyetlerinizi biliyoruz. Ülkemizin bekası gereği yaptığımız ittifak ile sizlerin mağduriyetleri de giderilmeye başlandı. MHP olarak Samsun'da AK Parti ile karşılıklı görüşmelerimiz ve ortak hareket etme kararlarımız eksiksiz devam ediyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak adına yapmış olduğumuz birlikteliğimiz devam edecektir." dedi.MHP heyeti, 25 Mayıs gazetesi imtiyaz sahibi Fahri Çiftçi ile Havza'nın Sesi gazetesi imtiyaz sahibi Yılmaz Uyaroğlu ile görüştü.