15 Mart 2019, 19:27
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Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmalarına devam etti.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmalarına devam etti.

Vergili, Tüccarlar İş Merkezindeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Burada yapacaklarını anlatan Vergili, daha sonra Karabük Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde üyelerle sohbet etti.

Karabük'teki berberler ve kuaförler ile de bir restoranda buluşan Vergili, Şirinevler, Kayabaşı ve Kartaltepe mahallelerine giderek vatandaşlara projelerini aktardı. Rafet Vergili, belediye başkan adayı, MHP, Karabük, Güncel
Kaynak: AA