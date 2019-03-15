Yerel Seçimlere Doğru

Karabük
Belediye Başkanı ve MHP
Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili
, seçim çalışmalarına devam etti.
Vergili, Tüccarlar İş Merkezindeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.
Burada yapacaklarını anlatan Vergili, daha sonra Karabük Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde üyelerle sohbet etti.
Karabük'teki berberler ve kuaförler ile de bir restoranda buluşan Vergili, Şirinevler
, Kayabaşı
ve Kartaltepe mahallelerine giderek vatandaşlara projelerini aktardı.
Rafet Vergili, belediye başkan adayı, MHP, Karabük, Güncel
Kaynak: AA