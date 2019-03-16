Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Halk pazarını ziyaret eden Uysal, vatandaşlarla sohbet ederek, projelerini anlattı.Uysal, yaptığı açıklamada, Karabük ekonomisinin bel kemiği olan esnafın her zaman destekçisi ve yanlarında olduğunu söyledi.Gittikleri her yerde coşkuyla karşılaştıklarını ifade eden Uysal, "Allah'ın izniyle daha güçlü olacağız. Geleceğimiz inşallah aydınlık olacak. Bize yine o coşku ve sevgi dolu yüreğinizi açtınız. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle yürüyün. Gerisini hiç merak etmeyin. Hedefimizi şaşmadan yolumuzda devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak 'ben' değil 'biz' diyoruz." diye konuştu.Rafet Vergili'den ziyaretlerKarabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.İş merkezlerini gezen Vergili, burada yaptığı açıklamada, 10 yıldır belediye başkanı olarak Karabük'e hizmet ettiğini belirtti.Karabük ile ilgili her meseleyi kendine bir görev edindiğini aktaran Vergili, "Yenice'yi, Safranbolu'yu, Eskipazar'ı, Ovacık'ı, Eflani'yi ayırmadan hepsini düşündük. Bütün ilçelerle beraber Karabük'te birlik, beraberlik içerisinde görev yapmaya devam ettik." ifadesini kullandı.