Yerel Seçimlere Doğru

MHP Taşova
Belediye Başkan adayı Süleyman Torun
, esnafları ziyaret ederek projelerini anlattı.
Torun, Taşova halkının kendi işinin patronu olmasını hedeflediklerini söyledi.
Belediye olarak yatırım ve istihdama yönelik köy bazlı işletmeler ve organize sanayi kurulmasına öncülük yapacaklarını belirten Torun, "İlçemizde yerel yönetim ile halkımızın bir araya gelmesini sağlayacağız.Üretilen ürünlerin değerinde pazarlanması sağlanacak. Şehrimizin üretim konuları belirlenmiş, fizibilite raporu hazırlanmış projeler sunmak suretiyle işletme kurmak isteyenlere öncülük edeceğiz. Devlet teşviki ve desteklerinden de halkımızın yararlanmaları sağlanacaktır." dedi.
Süleyman Torun, MHP, Taşova, Güncel
Kaynak: AA