Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'ne yönelik çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki mahalleleri ziyaret etti.Özdemir, partililerle Yeni Mahalle'de evleri ziyaret ederek, destek istedi.Mahalle sakinleriyle sohbet eden Özdemir, "AK Parti Belediyeciliği ile 15 yıldır önemli hizmetlere imza atıldı. Bugüne kadar Samsun'umuza ve ilçemize çok önemli yatırımlar yapıldı. Yeni dönemde çıtayı daha yukarılara taşıma gayretinde olacağız. Amacımız tüm projelerimiz ve hizmetlerimizde milletvekillerimiz, teşkilatımız, mahalle muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve elbette siz kıymetli hemşehrilerimizin katkısını almak." dedi.Hangi mahallenin, hangi sokak ve caddenin neye ihtiyacı varsa tespit edeceklerini dile getiren Özdemir, projeleriyle bu sorunları çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.