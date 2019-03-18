Yerel Seçimlere Doğru

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Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan, seçim kampanyasına ziyaret ve toplantılarla devam ediyor.Gürkan, İstasyon Mahallesi'nde düzenlediği toplantıyla vatandaşlarla buluştu. Gürkan, vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.Hazırladıkları projelerini anlatan Gürkan, vatandaşlardan seçimler için destek istedi.Gürkan daha sonra Yıldırım Mahallesi'nde de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.Uymaz, projelerini anlattıCumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmaları kapsamında Saraçlar Caddesi'ne projelerini anlatan stant açtı.Proje görselleriyle hazırlanan stantta vatandaşlara projelerini açıklayan Uymaz, seçimler için destek istedi.Edirne'nin geleceğine yönelik projeler hazırladıklarını belirten Uymaz, "Edirne'yi projelerimizle yönetmeye talibiz. Edirne 31 Mart'ta değişime hazır. Edirne gerçek anlamda hizmete susamış durumda. Kentimiz için acil olarak yapmamız gereken, vatandaşlarımızın hayatına direk etki edecek projeler başta olmak üzere geleceğe yönelik tüm projelerimiz hazır." ifadelerini kullandı.Bu arada, kampanya kapsamında belediyede ziyaret edildi.AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ile Koray Uymaz, belediye birimleri öncesi Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.İriş, esnafları ziyaret ettiSaadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşlarla bir araya gelen İriş, Edirne'ye yönelik projelerini anlatıp destek istedi.Çalışmalarında Edirne halkının teveccühüyle karşılaştığını belirten İriş, "Haftalardır Edirne halkımızla temas halindeyiz. Edirne halkı değişim istiyor. Edirne'nin yıllardır birikmiş pek çok sorunlarının olduğunu biliyoruz. Çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz. Bütün bu sorunlar, çalmadan, çaldırmadan, israf etmeden, adil ve şeffaf olunarak hizmet etmekle çözülür." ifadelerini kullandı.Göreve gelmesi durumunda ilk olarak belediyenin girişine "Beyaz Masa" koyacaklarını da aktaran İriş, "Belediye ile işi olan kim olursa olsun bekletilmeyecek. Bu gün git, yarın gel anlayışına son verilecek. İletişim merkezimize gelecek olan talepler incelenerek en kısa sürede sonuçlandırılacaktır." diye belirtti.-BTP adayı SedefçiBağımsız Türkiye Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi seçim kampanyasına ziyaretlerle devam ediyor.Partisinin belediye meclis üyesi adayları ile ziyaretlerini sürdüren Hamdi Sedefçi, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde kentin belediye hizmetlerini eleştirdi.Saraçhane stadında futbol müsabakalarını izleyen Sedefçi, amatör futbol kulüplerine ayrım yapmaksızın destek verecekleri sözünü verdi.