Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük
İl Teşkilatınca, seçim çalışmaları kapsamında Şirinevler
Mahallesi'nde vatandaş ziyaretleri gerçekleştirildi.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal
ve partililer, Şirinevler Mahallesi'ne kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyaret sonunda konuşan Ünal, "Bu güzel milletimize çok daha büyük bir azimle hizmet etmenin enerjisini depoluyoruz. Karabükümüzde AK Parti'mize yoğun ilgi var. Hemşehrilerimizin teveccühü gösteriyor ki Karabük'te Burhanettin Uysal ile rekor kıracağız." diye konuştu.
Güneş de "Durmak yok yola devam. Biz gücümüzü milletimizin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü aziz milletimizden alıyoruz. 31 Mart'ta bir ve beraber olarak Türkiye
'ye beka seçiminde sahip çıkacağınıza inancımız tamdır. AK Parti milletimizin partisidir. Belediye Başkan adayımız Burhanettin Uysal'a destek olacağınızı biliyorum." ifadelerini kullandı.
Altınöz ise ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Mahalle sakinlerini dinleyeceğiz, önerilerini alacağız ve daha güzel bir şehri onlarla beraber yapmış olacağız." dedi.
Burhanettin Uysal, "Nisandan itibaren Karabük tarihinde görmediği değişimi yaşayacak ve bölgemizde parmakla gösterilen bir şehir inşa edeceğiz." diyerek, ziyaretlerinde her kesimden insanlarla sohbet etme imkanı bulduklarını kaydetti.
Bu doğrultuda Karabük'ün neye ihtiyacı olduğunu da anlamış olduklarını aktaran Uysal, "Başkan olduğum takdirde bu doğrultuda çalışarak sorun üreten değil, çözüm üreten bir belediyecilik anlayışını Karabük halkıyla tanıştıracağız." dedi.
Uysal, ayrıca Öğlebeli Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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Kaynak: AA