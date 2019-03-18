Yerel Seçimlere Doğru

Karabük
Belediye Başkanı ve MHP
Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili
, çalışmalarını değerlendirdi.
Vergili, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 10 yıllık görev süresi boyunca hiç kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmadıklarını söyledi.
"Daha önceki seçimlerde diğer partilerden de oy aldı, şimdi alamayacak" algısı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Vergili, " CHP
, AK Parti
, Saadet Partisi
ayırmadan belediye yönetiminde çalışmalar sergiledim ve hep uyum içinde oldum. Vatandaşlar nezdinde de kimseye 'Sen şu partilisin, bu partilisin.' asla demedik. Karabük'te yaşayan tüm vatandaşlarımızın gönlüne girmeyi başardık." diye konuştu.
Vergili, seçim çalışmaları kapsamında, Şirinevler
, Atatürk
, Beşbinevler, Kutuluş, Öğlebeli, Esentepe ve Fatih
mahallelerinde esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.
Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Vergili, daha sonra Bağ-Essan Sanayi Sitesi'ndeki esnafın sorunlarını dinledi.
AK Parti, Rafet Vergili, MHP, Karabük, Güncel
Kaynak: AA