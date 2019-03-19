Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karaman
Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
, halkın talep ve beklentilerini daha kolay iletebilmeleri için bir çağrı merkezi oluşturacaklarını söyledi.
Şahin yaptığı yazılı açıklamada, projeler hazırlanırken halkın her kesimiyle görüştüklerini belirtti.
Vatandaşın taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Milletimizin talep ve beklentilerini o¨nemsiyor, bu talep ve beklentilerin c¸o¨zu¨me ulas¸masının gerekliligˆini biliyoruz. Bunun ic¸in hizmet verecek C¸agˆrı Merkezi Birimi, telefon, sosyal medya, kurumsal web sitesi, e-mail ve personel bildirimleri u¨zerinden iletilen taleplerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere yo¨nlendirilmesini sagˆlayacaktır. Vatandaşın her an ulaşabilmesi için çağrı merkezi, alanında uzman personeliyle haftanın 7 gu¨nu¨ 24 saat hizmet verecek."
Mahmut Sami Şahin, belediye başkan adayı, Karaman, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA