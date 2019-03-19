Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, Beyşehir'de yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.Milletvekili Samancı, Yaşar ve beraberindeki partililerle son olarak ilçeye bağlı Sevindik ve Emen mahallelerini ziyaret etti.Samancı, ziyaretlerde mahalle sakinlerinden 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Üzeyir Yaşar'a destek istedi.Yerel seçimler için artık geri sayımın başladığını anımsatan Samancı, şunları kaydetti:"İlçemizde yerel seçimler dolayısıyla her mahallemizi karış karış geziyor ve hemşerilerimizle bir araya geliyor, onların dertleriyle dertlenerek gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Her ziyaret ettiğimiz yerleşim merkezimizdeki bizlere ve Cumhur ittifakımızın adaylarına karşı olan teveccüh yakın ilgi alaka, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleştiriyor. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi 31 Mart'ta sandık başında da inşallah hep beraber sergileyeceğiz. Bundan hiç şüphemiz bulunmuyor. Son ziyaret ettiğimiz dış mahallelerimizden Emen ve Sevindik'te de bu yerleşimlerimize yeni dönemde kazandıracağımız yatırımları paylaştık ve istişarelerde bulunduk. Tüm hemşerilerimize katılımlarından aramızda olmalarından dolayı teşekkür ediyorum."Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar da konuşmasında, göreve gelmesi halinde yeni dönemde Beyşehir merkez ve 55 dış mahallesine, adaletli ve eşit bir şekilde hizmet götüreceklerini ifade ederek yapacağı projeleri anlattı.