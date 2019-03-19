Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Bizim en çok önem verdiğimiz konuların başında gençler geliyor. Bizler bu görevlerde sizler için bulunuyoruz ve tüm gücümüzü sizler için sarf ediyoruz." dedi.Ahlatcı, Hitit Üniversitesinde eğitim gören bir öğrencilerin evini ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Ahlatcı, öğrencilere kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini tavsiye ederek, "Bizim en çok önem verdiğimiz konuların başında gençler geliyor. Bizler bu görevlerde sizler için bulunuyoruz ve tüm gücümüzü sizler için sarf ediyoruz." diye konuştu.Üniversite eğitimi süresince şehir ya da üniversite ile ilgili en küçük sorun yaşanmaması için gayret ettiklerini dile getiren Ahlatcı, "Benden bir isteğiniz olduğunda telefonum 24 saat açık. Her zaman ulaşabilirsiniz. Bizler de 31 Mart Yerel Seçimlerinde en güçlü desteği sizlerden bekliyoruz." ifadesinde bulundu.Ziyarete, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur da katıldı.