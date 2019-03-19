Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında 24. Dönem Milletvekili Tülay Bakır ile ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu.Bakır ile ilçe esnaflarını gezerek destek isteyen Özdemir, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.Tülay Bakır, Cumhur İttifakı'nın ülke bekasını korumak adına kurulduğuna işaret ederek, "Bu halk bugüne kadar ülkemizin birlik ve beraberliğine dokunan kişilere gerekli cevabı verdi. Son olarak 15 Temmuz'da can pahasına ülke bekası korundu. Bunun bilinci ile kurulan ittifaka sahip çıkmalıyız." diye konuştu.Özdemir ise yapılan hizmetlere yenilerini eklemek adına yola çıktıklarını vurgulayarak, "Belediyecilik gönül işi ve biz bu işe gönlümüzü koyduk. İnşallah 31 Mart'tan sonra çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. İlçemizde ekonomik hayatı geliştirecek çalışmalara ivme kazandırılacak. Turizm'den alınan payın artması için hazırlamış olduğumuz projeleri hayata geçirdiğimizde ilçemizde termal turizmde gözle görülür bir artış olacak." dedi.Bakır ve Özdemir'e ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Belediye Meclis Üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.