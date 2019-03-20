Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, seçim çalışmaları için Avşar Mahallesi'ni ziyaret etti.Milletvekili Samancı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde Beyşehir ve ülke genelindeKİ kazanımlara dikkat çekti.Bu kazanımların yeni dönemde de devam edeceğini vurgulayan Samancı, "Geçen dönem ile ilgili eksiklerimiz oldu mu, mutlaka oldu. Değişim nedenlerimizden bir tanesi de buydu zaten. Ama, bu dönem için özellikle Cumhurbaşkanımız bizlere özellikle tembih etti, talimat verdi. En önemli nokta bu dönemde gönül belediyeciliği ile hizmetleri inşa etmek. İnşallah, yeni dönemde gönül belediyeciliğinin en güzel yaşanacağı, en güzel hissedileceği ilçeler arasında Beyşehir en üst noktalarda olacak." dedi.Cumhur İttifakı'nın Adayı Üzeyir Yaşar da, seçilmesi halinde yeni dönemde Beyşehir'e kazandırılacak proje ve yatırımları anlattı.