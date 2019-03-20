Yerel Seçimlere Doğru

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal
, Eskipazar
ilçesinde seçim çalışmasına katıldı.
Eskipazar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Yarkan
'ın da hazır bulunduğu çalışma kapsamında esnaf ziyaretleri yapıldı.
Yarkan'a destek isteyen Şahin, ilçeye yapılan hizmetleri anlattı, verecekleri desteklerden bahsetti.
Ünal da esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm konusunda çalışma yapacağı sözünü verdi.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Yücel Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Uysal, yaptığı konuşmada, "1 Nisan
itibarıyla Karabük'ümüzde yeni bir hayatın temelleri atılacak. Projelerimizle Karabük'ümüzü geleceğe taşıyacak, herkesin yüzünü güldüreceğiz. Özelikle hepimizi yetiştiren, ülkemize hizmet eden büyüklerimizi, yaşlılarımızı çok güzel günler bekliyor. Onların üzerindeki yükü alacağız, daha ekonomik bir Karabük onları bekliyor. Yine onların sosyal hayatlarına zenginlik katarak hem keyifli zaman geçirmelerini hem de sağlıklı yaşamaları için projelerimizi 1 Nisan'dan itibaren hayata geçireceğiz." dedi.
Güneş, Uysal ve Altınöz daha sonra Karabük Belediyesi işçileri ile biraraya geldi
Uysal, burada yaptığı konuşmada, "İşçi
arkadaşlarımızın çalışma ortamını görünce içimiz kan ağladı. Böyle sağlıksız bir ortamda çalıştıkları için bir Karabüklü olarak hüzün duydum. 'Burhanettin hoca eğer belediye başkanı olursa tüm işçilerimizi çıkartacak' dedikodusu yaymışlar. Kesinlikle öyle bir şey olmadığını kendilerine izah ettik. Biz kimsenin aşı ve işi ile oynamayacağız. Aksine işçi kardeşlerimizin tüm sosyal haklarını iyileştirmek asli görevlerimizden biri olacak. İşçi arkadaşlarımız mutlu olmazsa onlarla birlikte Karabük halkına güzel hizmet yapamayız. Allah'ın izniyle belediye başkanı olduğum ilk gün işçi arkadaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda çalışacakları yerler yapacağız." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA