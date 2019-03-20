Yerel Seçimlere Doğru

Karabük
Belediye Başkanı ve MHP
Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Başkan Vergili, Yeşil Mahalle'deki esnafı ziyaret ederek,sohbet etti.
Projelerinden bahseden Vergili, esnafın sorunlarını dinledi, giderilmesi için çalışmalar başlattı.
Kapullu, Namık Kemal
ve Beşbinevler mahallelerine giden Vergili, vatandaşlarla toplantı yaptı.
Rafet Vergili, yaptığı konuşmada, gösterdikleri ilgi nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Sizlerle her zaman gönülbirliği içinde çalıştık. Bu sevgiye layık olmak içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Başkan Vergili'ye MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar
da eşlik etti.
Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz
, Genel Başkan Yardımcısı HasanHüseyin Uygun ve Karabük İl Temsilcisi Metin Gül
'ün Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yeziyarete bulunduğu belirtildi.
MHP, Rafet Vergili, Karabük, Güncel
Kaynak: AA