Yerel Seçimlere Doğru

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Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.İkiz ve Özdemir, 1. Etap TOKİ konutlarında vatandaşlarla bir araya gelerek, destek istedi.İkiz, 15 yılda Havza'ya önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, "İlçe merkezimizde altyapı ve yol sorunu kalmadı. Doğal gaz ve birçok hizmeti kazandırdık. İnşallah bu hizmetlerin daha fazlası için sizlerin desteği ile 31 Mart'ta Sebahattin Özdemir'e bayrağı devredeceğiz." dedi.Özdemir de ilçe için önemli projelere ve hizmetlere imza atmak adına aday olduklarını dile getirerek, "En büyük sorunlarımızdan biri otopark. İnşallah bu sorunu Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte aşacağız. Daha önemlisi gençlerimize iş imkanı sağlayacak çalışmalarımız olacak. İlçemizin ekonomik anlamda gelişmesi ve kalkınması adına elimizi taşın altına koyacağız." diye konuştu.Etkinliğe katılan MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Sağlam ise ülkenin geleceği için yapılan ittifaka sonuna kadar sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Bu ittifak önce sizlerin gönlünde oluştu. İttifaka hep birlikte sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.