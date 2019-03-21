Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti Ladik
Belediye Başkan Adayı Nurhan Yapıcı Özel
, seçim çalışmalarını sürdürdü.
İlçede esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Özel, Ladik ile ilgili projeleri hakkında bilgi vererek 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için destek istedi.
Daha sonra ilçe meydanda kurulan seçim ve tanıtım standına gelen Özel, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, belediye başkanı seçilmesi halinde vakit kaybetmeden hazırladığı projelerini hayata geçireceğini söyledi.
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Kaynak: AA