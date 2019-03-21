Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Elazığ 26. dönem milletvekili ve AK Parti Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.Açıkkapı, ziyaretinde ak davanın neferleri olarak yerel seçimlerde iyi çalışmaları gerektiğini söyledi."Baskil her zamanki gibi kararını vermiş. Baskilli kardeşlerim yine AK Parti diyor, 31 Mart'ta İhsan Akmurat ile devam diyor." diyen Açıkkapı, şöyle konuştu:"İlçede, hastane, yüksekokul, Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi, dere ıslahı gibi yatırımlar yapıldı. İnşallah yeni yatırımlar da olacaktır. Yerel seçimlerin memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim."Ziyarete, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve çok sayıda seçmen katıldı.