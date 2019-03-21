Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek
, Cumhur İttifakı adaylarına destek için partisinin Ereğli
'deki seçim çalışmalarına katıldı.
Ereğli'de açılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına katılan Akyürek, " Türkiye
'yi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyelim." dedi. Yeni Zelanda
'daki iki camiye yapılan menfur saldırıya da değinen Milletvekili Akyürek, saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyledi.
Akyürek'e ziyaretinde Ereğli Belediye
Başkanı Özkan Özgüven
de eşlik etti.
Akyürek'in Ereğli programı, Ereğli Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
, Konya milletvekilleri Halil Etyemez
, Hacı Ahmet Özdemir
, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın da katıldığı yemekle son buldu.
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Kaynak: AA