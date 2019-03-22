Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhur İttifakı Beyşehir
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
, yerel seçim çalışması kapsamında düzenlenen toplantıda Beyşehir ilçe merkezinde yaşayan Kurucuova
Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Milletvekili Samancı
, Beyşehir Belediyesi
Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, belediyeciliğin bir ekip, takım ve uyum işi olduğunu belirterek, "Eğer bu takımda bir eksiklik, aksaklık olursa uyumda sıkıntı çıkacak olursa tabi hizmeti de getirmek oldukça zor olur." dedi.
Konuşmasının devamında Samancı, Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile birlikte artık birçok büyük ve önemli hizmetin ilçelere Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla geldiğine vurgu yaparak, "Bu anlamda, üçlü saç ayağı dediğimiz yerelde Beyşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ankara
'da da takip edilmesi gerekli çalışmaları yürütecek biz milletvekilleri olarak en güzel hizmetleri ilçemize kazandırmanın yeni dönemde de gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar da, Beyşehir'i hayata geçirecekleri yeni proje ve yatırımlarla yeni dönemde Türkiye
'nin gözde bir turizm şehri haline getireceklerini söyledi.
belediye başkan adayı, Gülay Samancı, Beyşehir, Güncel
Kaynak: AA