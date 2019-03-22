Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Ereğli Belediye
Başkan adayı Erol Şahin
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Umum Servis Araçları Derneği'ni ziyaret eden Şahin, ilçede önemli projeleri hayata geçirmek için ilçe halkından yetki istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 19 Mart'ta ilçede gerçekleştirdiği mitingin son derece önemli olduğunu hatırlatan Şahin, "İlçemize çok büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanımız ile birlikte ilçemiz için çok önemli projeleri hayata geçireceğiz." dedi.
Şahin daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşlardan destek istedi. Halil Posbıyık
'tan mahalle ziyareti CHP
'nin Ereğli Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık, Göktepe
mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Posbıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, Ereğli'yi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini belirterek şöyle konuştu :
"Ereğli'yi yeniden ayağa kaldırmak için aday oldum. Topçalı, Hamzafakıhlı, Bölücek ve Göktepe mahallelerinde seracılığı tekrar ayağa kaldırmak için projelerimiz var. Çalışmalarımız ve desteklerimiz olacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız üretsin, tüketici de pazarda daha uygun fiyata alması için uğraşacağız."
Posbıyık daha sonra ilçe merkezindeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
- Hüseyin Uysal
'ın çalışmaları
Ereğli Belediye Başkanı ve BBP
Ereğli Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal, açıkladıkları seçim beyannamelerinin kamuoyu tarafından beğenildiğini söyledi.
Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren ilçenin her noktasına eşit hizmet götürdüklerini yeni dönemde de bu hizmetlere devam edeceklerini belirtti.
Kent merkezindeki trafik sorununun çözümü için 2 yıl önce başlatılan proje çalışmalarının tamamlandığına değinen Uysal, "Bu proje ile ilçemizdeki ulaşım çok daha sağlıklı ve hızlı olacak. Önemli projeler hemen hayata geçirilemiyor, alt yapısını, projesini çok iyi yapmak gerekiyor. Biz bu süreci tamamladık. Göreve gelir gelmez bu projeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.
Güncel
Kaynak: AA