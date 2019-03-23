Yerel Seçimlere Doğru

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MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Ev ve mahalle toplantıları, esnaf gezileri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ziyaretler gerçekleştiren Vergili, projelerini anlatarak destek istedi.Vergili, yaptığı açıklamada, 10 yılda birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.Yeni dönem projelerle Karabük'ü daha da ileriye taşıyacaklarını ifade eden Vergili, başkan seçilmesinin ardından hizmetlerin aralıksız süreceğini kaydetti.Ali Kaya'dan ziyaretlerAK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ve esnafları ziyaret etti.Kaya, yaptığı açıklamada, hiç durmadan son güne kadar çalışacaklarını ifade etti.Halkın kendisine büyük bir bilgi gösterdiğini kaydeden Kaya, "Ziyaretlerimizde, insan odaklı belediyecilik anlayışımızı, Safranbolu'muzu 50 yıl ileriye götürecek projelerimizi, halkımızla iç içe istişare içerisinde gerçekleştireceğimiz hizmetlerimizi anlatıyoruz." dedi.Elif Köse'den ziyaretMillet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.Köse, yaptığı açıklamada, Safranbolu'yu karış karış gezerek projelerini anlattıklarını kaydetti.Safranbolu'ya gelen insanların karşılaştığı ilk sorunun trafik olduğunu belirten Köse, otopark dinlenme ve bekleme alanı sorununu çözeceklerini söyledi.Fatma Danışman'dan esnaf ziyaretiMHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman sanayi esnafını ziyaret etti.Danışman, yaptığı açıklamada, sanayi esnafının isteklerini yerine getirmek için ve sanayiyi daha güzel hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.Danışman'a, İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve partililer eşlik etti.