Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek
, Karapınar
'da esnafı ziyaret etti.
Akyürek, partisinin Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaka
ile merkez esnafını gezdi, destek istedi.
Daha sonra meydanda toplanan kalabalığa seslenen Akyürek, Türkiye
'nin üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Buna izin vermeyin. Güçlü Türkiye, istemiyorlar. Vereceğiniz oylarımızla büyük Türkiye yürüyüşüne destek olacaksınız. Türkiye düşmanları, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın başarısız olması için çalışıyor. Bunu da açık açık ifade ediyorlar. Cumhur İttifakı, ülkemiz için son derece önemli. Bu ittifakın başarılı olması için bizlere destek olmalısınız. Sizlere güveniyoruz. 31 Mart imtihanından da başarıyla çıkacağız. Bu seçimde her oyun önemi var. Sandığa mutlaka gitmelisiniz."
Konya, AK Parti, Türkiye, Karapınar, Güncel
Kaynak: AA