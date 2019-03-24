Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve AK Parti Ovacık Belediye Başkan adayı Yakup Narter, seçim çalışmaları kapsamında Ovacık ilçesi Boyalı köyünde ziyaretlerde bulundu.Köylülere hitaben konuşan Altınöz, merkezdeki çalışmalarının yanı sıra ilçelerde, beldelerde ve köylerde de seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.31 Mart'da hemşehrilerinin sandıkta gereken cevabını vereceğini aktaran Altınöz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledi gibi, gönül belediyeciliğini Karabük'ün genelinde vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız." dedi.AK Parti'nin çevreye duyarlı, fitne ve dedikodulardan uzak, tamamen vatandaşla iç içe, tevazu ve samimiyetle yerel seçim kampanyası yürüttüğünü söyleyen Mehmet Ceylan ise Türkiye'nin AK Parti ile değişim ve dönüşüm geçirdiğini, hizmetlerin her eve ulaştığını ve gönül hizmetinin dünyaya yayıldığını kaydetti.