Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, esnaf ziyaretlerinde bulundu.Tunç, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, Bartın'ın, belediyecilik hizmetlerini tam olarak alamadığını ve sorunların çözüm beklediğini söyledi.Yaptıkları istişarelerde Bartın halkına değişimin gerekli olduğunu anlattığını ifade eden Tunç, "Batı Karadeniz'in incisi Bartın'ın AK belediyeciliğe gerçekten çok ihtiyacı var. Tabii bu seçimde siyasi düşüncemiz ne olursa olsun ortak paydamız Bartın olmalı. Bartın'da iktidar ve milletvekili ile uyumlu, Cumhurbaşkanımızın desteğini alan bir adayımız olan Yusuf Ziya Aldatmaz ile Bartın'ın özlediği belediyecilik hizmetlerini getirmek için 31 Mart'ta halkımızdan yetki istiyoruz." dedi.Aldatmaz da, 31 Mart seçimlerinin kent için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu tarihi fırsat Bartın için bir değişimin başlangıcı olacak inşallah. Burası bizim evimiz ve biz birlikte başaracağız. Bartın'ımızın bir 5 yıl daha kaybetmeye hakkı yok. Birçok insanımız bunun için bize destek vermekte. Bizde bunun için terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Bu süreçte gayretle çalışacağımıza sizlere söz veriyorum." diye konuştu.