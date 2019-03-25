Yerel Seçimlere Doğru

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuğçe Pektaş, İlçe Seçim Müdürü Gözde Aydemir, sandıklarda görev alacaklara görev yetkileri hakkında bilgi verdi.Seminerde, sandıkların kurulması, oy verme işleminin sona ermesi, sandıkların açılması, oyların sayılarak tutanaklara geçirilmesi, oy pusulası ve tutanakların seçim kuruluna teslim edilmesi gibi yapılacak işler detaylı olarak katılımcılara anlatıldı.Seminere, ilçe merkezi, belde ve köylerde kurulacak sandıklarda görev alacak sandık kurulu başkanı ve memur üyeler katıldı.