Yerel Seçimlere Doğru

CHP İnebolu İlçe Başkanlığı tarafından "Seçime Giderken Halk Buluşması" düzenlendi.
İnebolu Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
Böke, İnebolu'nun tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Belediye Başkan adayları Faruk Öz'e destek istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, İnebolu, Güncel
Kaynak: AA