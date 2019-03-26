Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
ve İl Başkanı Akif Gür
seçim çalışmaları kapsamında resmi kurumları ziyaret etti.
Özdemir ve Gür, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaretinde 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışanlarla bir araya geldi.
Çalışanların Acil Tıp Teknisyenleri Haftası'nı kutlayan Özdemir, sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu, acil tıp teknisyenlerinin de bu zincirin şifayı ilk ulaştıran kısmı olduğunu söyledi.
AK Parti iktidarında herkes için ulaşılabilir, nitelikli, sürdürülebilir ve güçlü sağlık politikası izlendiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Türkiye
sağlık alanında tüm dünya ülkelerinde artık örnek oluşturmaktadır. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız, sağlık hizmetinde halk memnuniyetini daha yukarılara taşımak için büyük bir mücadele vermektedir. Sağlık çalışanlarının emeği kutsaldır. Yaşadıkları sorunların takipçileriyiz. Sağlık çalışanımızı ilgilendiren tüm meseleler hepimizin meselesidir."
Özdemir ve Gür, daha sonra Batman Defterdarlığına ziyarette bulundu.
Güncel
Kaynak: AA