Yerel Seçimlere Doğru

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Beyşehir'de partisinin yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, ilçe merkezine bağlı Sadıkhacı Mahallesi sakinleriyle buluştu.Milletvekili Samancı, Cumhur İttifakı'nın Beyşehir belediye başkan adayı Üzeyir Yaşar ile birlikte gittiği mahallede şunları söyledi:"31 Mart seçimlerinde vereceğiniz oylar sadece yerelde vereceğiniz bir oy anlamını taşımıyor, bu seçimde Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemenizle birlikte aramıza nifak sokmak isteyenlere de güçlü bir tokatı da vurmuş olacaksınız. Bizleri bölmeye çalışanları vermiş olduğunuz oylarla yine toprağa gömeceğinize inanıyoruz. 31 Mart'ta tüm dünyanın gözü bizim devletimizde, topraklarımızda olacak. Çünkü, buradan çıkacak olan ses dünya mazlumlarının da çıkaracağı bir ses demek olacaktır."AK Parti Beyşehir belediye başkan adayı Üzeyir Yaşar da, "31 Mart'ta belediye başkanı seçilirsem, seçim beyannamemizde ne söz verdiysek 5 yıl içerisinde yapacağız. Hiçbir zaman insanımızı aldatmayacağız, bizler aldatan olmayacağız." dedi.Konuşmasında, önümüzdeki yerel seçimde vatandaşlardan destek isteyen Yaşar, göreve gelmesi halinde yeni dönemde ilçe ve dış mahallelere yapacağı hizmet ve projeleri anlattı.