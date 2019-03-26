Yerel Seçimlere Doğru

Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık başkanlarına seminer verildi.
Eleşkirt ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesi, Eleşkirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sandık başkanlarına yönelik program düzenlendi.
Programda, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Melike Tanışman'ın başkanlığında görevlilerce sandık kurulu başkanlarına seçime ilişkin bilgiler aktarıldı.
Seminerin ikinci oturumunun yarın yapılacağı öğrenildi.
Ağrı, Eleşkirt, Güncel
Kaynak: AA